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Прохожий в Петрозаводске чудом увернулся от сошедшей с крыши снежной массы (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:08, 20 Января 2022
фото: скриншот из видео

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На проспекте Александра Невского снег рухнул с крыши на тротуар рядом с пешеходом.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» зафиксировала инцидент, произошедший сегодня, 20 января, в 11.42 на проспекте Александра Невского в Петрозаводске. Там снежная масса, упавшая с покатой крыши дома, рухнула на тротуар прямо перед прохожим — человек едва успел отскочить в сторону.  

«По проспекту Невского стало опасно ходить. Приходится идти, глядя вверх. С крыш падает снег», — написал в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» автор видеоролика.

Инцидент произошел возле дома по проспекту Александра Невского, 9.

Напомним, в начале 2021 года глыба льда, упавшая с крыши в центре Петрозаводска, стала причиной гибели человека. В дальнейшем петрозаводский суд признал главу управляющей компании виновным в гибели мужчины под упавшей с крыши глыбой льда и приговорил его к условному сроку заключения.

Уже в этом году в МЧС Карелии предупредили об угрозе схода наледи с крыши домов и объяснили, что делать в опасной ситуации. Власти карельской столицы пригрозили штрафами хозяевам зданий, с которых свисают опасные сосульки.

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Комментарии

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Generalus87
2022-01-20 14:28:43
Вся Луначарского, как Рулетка, в любой момент на голову что-нибудь упадёт. Либо льдина, либо кирпич с развалюхи
Гость
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