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Глава управляющей компании, виновный в гибели мужчины под глыбой льда в Петрозаводске, приговорен к условному сроку

Новости. Криминал
12:23, 29 Ноября 2021
фото: © kp40.ru

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Суд в Петрозаводске признал главу управляющей компании виновным в гибели мужчины под упавшей с крыши глыбой льда и приговорил его к условному сроку заключения.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в Петрозаводске суд вынес приговор по делу о гибели мужчины в результате падения наледи с крыши. Напомним, трагедия произошла 14 марта 2021 года — тогда на крыльце одного из офисов в доме по улице Куйбышева, 10, на человека упала глыба льда. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Руководитель управляющей компании, не убравшей ледяную глыбу с крыши дома, был арестован и отправлен под стражу.

В итоге директора управляющей компании осудили по части 2 статии 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека).

Как было установлено, обвиняемый, осознавая опасность схода снега и наледи с кровли дома, не принял меры и не организовал работу подрядной организации по уборке кровли, в результате чего образовалась ледяная масса, падение которой привело к гибели человека.

В ходе судебного следствия свою вину директор управляющей компании признал в полном объеме, возместив потерпевшим моральный вред в размере 1 миллиона рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее мы писали о смерти экс-мэра Сегежи. По словам читателей "Столицы на Онего", он очень переживавшего за своего сына - директора управляющей компании, которого арестовали по делу о гибели прохожего под глыбой льда. 

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Комментарии

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кир
2021-11-29 12:53:56
В России по спине мужика давно кнут не ходил. Это касается начальников, бригадиров и простых работяг. Иначе нельзя.
Гость
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