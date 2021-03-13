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Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
18:57, 14 Марта 2021
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Следственный комитет Карелии начал проверку по факту гибели мужчины от падения льда, родственники погибшего ищут очевидцев трагедии.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, 14 марта 2021 года у одного из многоквартирных домов в Петрозаводске было обнаружено тело мужчины. Установлено, что мужчина находился на крыльце дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

"Столице на Онего" удалось поговорить с родственницей погибшего мужчины. Племянница Юлия рассказала, что трагедия произошла около 12 часов возле дома № 10 по улице Куйбышева. Ее дядя, которому не было еще и 50 лет, приехал к своей супруге – в этом здании располагается офис организации, в которой она работает. Мужчина заметил, что в офисе не почищено крыльцо и вышел на улицу, чтобы убрать снег с крыльца. И в это время на него сверху, с крыши упала глыба льда. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

Родственники разыскивают очевидцев происшествия и молодого человека, который оказывал мужчине первую помощь до приезда врачей.

Его показания могут помочь следователям разобраться в причинах трагедии и определении виновных лиц.

Всех, кому что-либо известно, просят звонить по тел. 8 909 569 52 07. Юлия.

В объектив камеры наружного наблюдения компании Ситилинк попали моменты случившегося ЧП.

 

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Комментарии

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1
2021-03-14 20:51:07
Не пора ли уже Парфенчикову и Мирошник покинуть свои кресла , если уже люди гибнут от их "кипучей" деятельности .
Лана Текучева
2021-03-14 20:37:46
И это безопасный город! УК и Мирошник под суд! Крыши не чищены. Знали, что наступает "плюсовка". Так важнее была подготовка и проведение языческого балагана, а не создание условий для безопасного передвижения по городу. И это в центре! А что же говорить про отдаленные районы города?
миша
2021-03-14 20:28:04
А может Ширшину пора вернуть?
drug
2021-03-14 20:17:30
Дайте главе города спокойно уйти на повышение. Она нормальная. Команда у нее не очень. За смерть человека кто то из чиновников должен ответить.
drug
2021-03-14 20:12:41
Неужели срочное повышение Мирошкин не состоится.
Njkdez
2021-03-14 19:59:09
Бондарчук, себя обезопасил, предположительно, по программе комфортной безопасный город называется. На казенных харчах предположительно отъедается, предположительно, на башку, на шконку глыба льда не упадет?
1
2021-03-14 19:50:53
Парфенчиков и Мирошник должны уйти . Это позор для власти и показатель их отвратительной работы .
Njkdez
2021-03-14 19:39:44
Жилищный инспектор, тоже чем занимается? Иди на пенсию уже.
Njkdez
2021-03-14 19:38:28
Кошмар!
Njkdez
2021-03-14 19:38:15
Мирошник, может заявление об отставке уже напишите?
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