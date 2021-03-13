Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Следственный комитет Карелии начал проверку по факту гибели мужчины от падения льда, родственники погибшего ищут очевидцев трагедии.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, 14 марта 2021 года у одного из многоквартирных домов в Петрозаводске было обнаружено тело мужчины. Установлено, что мужчина находился на крыльце дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

"Столице на Онего" удалось поговорить с родственницей погибшего мужчины. Племянница Юлия рассказала, что трагедия произошла около 12 часов возле дома № 10 по улице Куйбышева. Ее дядя, которому не было еще и 50 лет, приехал к своей супруге – в этом здании располагается офис организации, в которой она работает. Мужчина заметил, что в офисе не почищено крыльцо и вышел на улицу, чтобы убрать снег с крыльца. И в это время на него сверху, с крыши упала глыба льда. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

Родственники разыскивают очевидцев происшествия и молодого человека, который оказывал мужчине первую помощь до приезда врачей.

Его показания могут помочь следователям разобраться в причинах трагедии и определении виновных лиц.

Всех, кому что-либо известно, просят звонить по тел. 8 909 569 52 07. Юлия.

В объектив камеры наружного наблюдения компании Ситилинк попали моменты случившегося ЧП.