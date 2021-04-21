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Умер экс-мэр Сегежи, чей сын арестован за смертельное падение льдины в Петрозаводске

Новости. Общество
09:18, 22 Апреля 2021
фото: © М.Галагуцкий (из личного дела А.К.Штогрина)
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В столице Карелии состоится прощание с бывшим главой Сегежского района Александром Штогриным, сын которого арестован по делу о гибели прохожего под глыбой льда.

Ушел из жизни Александр Штогрин, который в 2006 году сложил полномочия мэра Сегежи. Прощание с Александром Константиновичем состоится 23 апреля с 11.00 до 12.00 в траурном зале на улице Вольная, 4 (зал № 1).

С 1990 по 1994 год Александр Штогрин трудился в Верховном Совете Карелии, в 1994-м был депутатом городского совета, а затем и заместитель главы местного самоуправления города и района по работе Совета. С осени 1997 года Штогрин занимал пост глава местной администрации.

Как отметила нынешняя глава администрации Сегежского о района Марина Гусева, Александр Константинович руководил районом муниципалитетом в непростое время — с 1997 по 2006-й.  

«Непростыми были эти годы для первого руководителя района, но, не сдаваясь, с ноября 1997 года по декабрь 2005 года Александр Константинович проводил целенаправленную политику по стабилизации положения дел в экономике и социальной сфере нашего района. Многое удалось: введение в эксплуатацию в 2000 году поворотного моста в районе 10 шлюза Беломоро-Балтийского канала, введен в эксплуатацию акушерский корпус в Сегеже (2001), приобретены два дизель генератора для обеспечения надежного электроснабжения поселков Валдай и Вожмогора, что позволило снизить затраты на дорогостоящее дизельное топливо и тарифы. Благодаря личной инициативе Александра Константиновича в Сегеже был построен железнодорожный вокзал», — пишет Марина Гусева на своей странице в соцсети.

Коллектив администрации Сегежского муниципального района, бывшие служащие органов местного самоуправления и все сослуживцы выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Александра Штогрина. Александр Константинович всегда пользовался заслуженным авторитетом, большим уважением и доверием коллег по работе и населения.

Как пишутт читатели «Столицы на Онего», Александр Константинович очень сильно переживал за сына, гендиректора управляющей компании, которая не убрала ледяную глыбу с крыши дома в Петрозаводске, в результате чего погиб прохожий. Трагедия произошла 14 марта 2021 года у дома №10 по улице Куйбышева. Руководитель управляющей компании был арестован.

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