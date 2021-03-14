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Камера зафиксировала, как ледяная глыба убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО 18+)

Новости. Криминал
13:53, 15 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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В Петрозаводске упавшая с крыши ледяная глыба убила мужчину – трагедия попала в объектив камеры наружного наблюдения.

Участник паблика "Подслушано у водителей Птз и Карелии" поделился видео с камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк", на котором запечатлена трагедия, произошедшая 14 марта у дома №10 по улице Куйбышева.

Ранее данное видео уже было опубликовано, но в данной версии момент трагедии показан крупным планом, который позволяет увидеть все детально.

Напомним, что 14 марта около полудня упавшая с крыши глыба льда убила мужчину, стоявшего на крыльце у дома. Следователи начали проверку по факту гибели.

На место происшествия выезжал глава Карелии Артур Парфенчиков, который сообщил, что по нелепой случайности произошло то, чего не должно было случиться, так как крыша данного дома была вычищена от снега за два дня до ЧП. "Видимо, некачественно", - предположил глава.

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