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"Крыша была почищена, но некачественно": Парфенчиков рассказал подробности трагедии, где упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
11:25, 15 Марта 2021
фото: © kp40.ru
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Сегодня на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал подробности трагедии, которая произошла в центре Петрозаводска, когда упавшая с крыши глыба льда убила мужчину.

В минувшее воскресенье, 14 марта, около полудня возле дома № 10 по улице Куйбышева упавшая с крыши глыба льда убила мужчину.

Следствием установлено, что мужчина находился на крыльце дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Следственный комитет Карелии начал проверку по факту гибели мужчины от падения льда, родственники погибшего ищут очевидцев трагедии.

Как сообщил на совещании Артур Парфенчиков, он лично в воскресенье был на месте происшествия и вместе с оперативными работниками разбирался в случившемся.
"Печально, что этот случай произошел в доме, где за двое суток до этого происходила так называемая очистка крыши. Но вся проблема заключается в том, что крыша была убрана некачественно", - сказал Парфенчиков.

По словам главы, если бы это были сосульки, то трагедии, скорее всего, и не произошло бы, так как сосульки падают вертикально вниз.

"То крыльцо, на котором произошла трагедия, находится достаточно далеко от кровли. Траектория полета ледяной глыбы составила порядка двух метров, это как раз говорит о том, что эти куски льда, оставленные на крыше (особенно скатной) неубранными, видимо, по закону физики получают ускорение и могут вылетать на достаточно большое расстояние", - объяснил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии выразил надежду, что его слышат работники управляющих компаний и понимают, что "просто так приехать и сосульки посшибать – мало, надо зайти на крышу".
По словам главы республики, когда они в ходе разбирательства ЧП залезли на крышу, то обнаружили вдоль кромки крыши узкую полоску льда.

"В силу погодных условий куски льда, видимо, стали откалываться и падать", - сказал Парфенчиков и попросил руководителей всех ведомств проверить свои территории: Минобраз – школы, Минздрав – больницы, поликлиники…

"Эта трагедия должна стать последним уроком. Управляющие компании несут уголовную ответственность за такие происшествия. Халатность приводит к подобным трагедиям. Нет ответственности, подумайте о собственной судьбе. Следствия разберется, уверен, что виновные будут привлечены к строгой ответственности", - заявил глава Карелии.

Напомним, что племянница погибшего ищет свидетелей происшествия.

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Комментарии

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Off
2021-03-15 11:47:53
Генерал-очевидность .
Valentina Vonti
2021-03-15 11:44:28
Сулить будет не кого-крыша виновата.
ромео
2021-03-15 11:36:49
если бы качественно, человек живой был бы.....
УО оборзевшие, многие директора депутаты.... все смазано и подмазано, Никакой ответственности
Гость
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