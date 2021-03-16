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Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда

Новости. Криминал
21:15, 17 Марта 2021
фото: © кадр с камеры Ситилинк
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Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гендиректору управляющей компании, которая не убрала ледяную глыбу с крыши дома в Петрозаводске, в результате чего погиб прохожий.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, обвиняемый не организовал должным образом очистку кровли крыши многоквартирного дома от снега, наледи и сосулек, тем самым создал условия для образования ледяной массы, которая 14 марта 2021 года упала с крыши дома на мужчину. В это время он находился на крыльце дома. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственный отдел по городу Петрозаводску расследует уголовное дело по пункту "в" 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Момент трагедии зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Как сообщалось ранее, на место трагедии выезжал глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Печально, что этот случай произошел в доме, где за двое суток до этого происходила так называемая очистка крыши. Но вся проблема заключается в том, что крыша была убрана некачественно... Эта трагедия должна стать последним уроком. Управляющие компании несут уголовную ответственность за такие происшествия. Халатность приводит к подобным трагедиям. Нет ответственности, подумайте о собственной судьбе. Следствия разберется, уверен, что виновные будут привлечены к строгой ответственности", - заявил глава Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виктор
2021-03-17 22:42:43
"Печально, что этот случай произошел в доме, где за двое суток до этого происходила так называемая очистка крыши. Но вся проблема заключается в том, что крыша была убрана некачественно... "
Так, вроде не директор же крышу убирал, а соответствующий подрядчик? Значит он и виноват в трагедии. Почему тогда арестовали директора управляющей компании, а не подрядчика?
наташка
2021-03-17 22:14:17
Будут прессовать и выбивать показания
Off
2021-03-17 21:38:55
Стрелочник? А как мэрша будет отвечать?
Banan
2021-03-17 21:37:30
И снова здарова... а безмозглые работяги, в чьи непосредственные обязанности входила чистка той самой крыши будут спокойно себе гулять на свободе?
Саныч
2021-03-17 21:42:58
Banan, на то и директор.
Banan
2021-03-17 21:48:41
Саныч, его вина понятна и ни в коем случае не преуменьшается... рулишь - отвечай, но тут как с трагедией 16 года, когда по шапке относительно справедливо огребли некоторые руководители, а непосредственные «вредители на местах» вроде как бы и не при делах.
User
2021-03-17 21:28:14
Нашли стрелочника.
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