Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гендиректору управляющей компании, которая не убрала ледяную глыбу с крыши дома в Петрозаводске, в результате чего погиб прохожий.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета РФ.



По версии следствия, обвиняемый не организовал должным образом очистку кровли крыши многоквартирного дома от снега, наледи и сосулек, тем самым создал условия для образования ледяной массы, которая 14 марта 2021 года упала с крыши дома на мужчину. В это время он находился на крыльце дома. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственный отдел по городу Петрозаводску расследует уголовное дело по пункту "в" 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Момент трагедии зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Как сообщалось ранее, на место трагедии выезжал глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Печально, что этот случай произошел в доме, где за двое суток до этого происходила так называемая очистка крыши. Но вся проблема заключается в том, что крыша была убрана некачественно... Эта трагедия должна стать последним уроком. Управляющие компании несут уголовную ответственность за такие происшествия. Халатность приводит к подобным трагедиям. Нет ответственности, подумайте о собственной судьбе. Следствия разберется, уверен, что виновные будут привлечены к строгой ответственности", - заявил глава Карелии.