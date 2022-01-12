«Услышали наверху подозрительный шум — не останавливайтесь, не поднимайте голову»: жителей Карелии предупредили об опасности

В МЧС Карелии предупредили об угрозе схода наледи с крыши домов и объяснили, что делать в опасной ситуации.

В официальном паблике МЧС Карелии появилось предупреждение об угрозе схода с крыши различных зданий снежных масс, наледи и сосулек. Спасатели просят жителей Карелии соблюдать осторожность, не подходить близко к стенам зданий. При выходе из домов необходимо обращать внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — не останавливайтесь, не поднимайте голову, чтобы рассмотреть, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Как можно быстрее прижмитесь к стене, козырек крыши послужит укрытием», — объяснили в МЧС.

Напомним, ранее в МЧС предупредили о надвигающейся на Карелию непогоде. Сегодня, 13 января, циклон принес в Карелию резкое потепление, снег и сильный ветер.

В связи со сложными погодными условиями Госавтоинспекция Карелии также обратилась к водителям с просьбой быть предельно внимательными и острожными за рулем.