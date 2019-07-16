ФОТО: Пациенты показали плачевное состояние Железнодорожной больницы в Петрозаводске

Ведомственная больница железнодорожников, по словам пациентов, находится в удручающем состоянии.

В редакцию "Столицы на Онего" пациенты Железнодорожной больницы прислали фото одного из отделений лечебного учреждения.

"Вот такая в городе Петрозаводске ведомственная больница железнодорожников. Не стоит жадничать, вложите чуть-чуть в медицину", - написал в комментариях к фото автор письма.