Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе в Карелии

В Прионежском районе произошла авария с двумя пострадавшими.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 14 августа, в 14.30 на 2 км автодороги «Шуйская-Гирвас» 35-летний водитель автомобиля «ГАЗ» допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП травмы получили 34-летняя водитель автомобиля Volkswagen и пассажир микроавтобуса — годовалый ребенок. В момент ДТП малыш находился в детском удерживающем устройстве.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, врачи борются за жизнь четверых детей, попавших в ДТП на юге Карелии.