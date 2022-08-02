Врачи борются за жизнь четверых детей, попавших в ДТП на юге Карелии

Машина сбила трехлетнего малыша в Кондопоге — он с серьезной травмой находится в ДРБ, как и трое детей, пострадавших в аварии в Прионежском районе.

О срочной работе медиков при ДТП написал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Позавчера в Кондопоге автомобиль совершил наезд на мальчика 2019 года рождения. У него травма головного мозга. Сейчас ребёнок находится в Детской республиканской больнице. А вчера вечером произошло ДТП в Лучевом-1. Пострадали трое детей (2009, 2013, 2019 годов рождения) и родители. Детей эвакуировали в Детскую республиканскую больницу, а родителей в — БСМП», — сообщил о недавних авариях министр здравоохранения республики.

Михаил Охлопков уточнил, что у всех пострадавших в двух авариях детей имеются черепно-мозговые и скелетные травмы. Взрослые отделались ушибами и ссадинами. Всем пострадавшим была вовремя оказана квалифицированная помощь.