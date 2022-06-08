«Голубая дорога» Карелии, где трещины затягиваются сами, признана уникальной

Трасса Олонец–Питкяранта–Леппясилта названа уникальным объектом нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Эксперты оценили шесть тысяч дорог и мостов России, отремонтированных в прошлом году. Уникальность нашей трассы кроется не только в живописных ландшафтах Приладожья, но и в примененных технологиях. Проезжая часть проходит по сложной местности, подрядчик менял основание дороги и частично — земляное полотно. Также здесь использован новый вид асфальта, летом при нагревании за счет специальных добавок мелкие трещины будут затягиваться сами», — пишет Парфенчиков.

Как отметил руководитель республики, дорожники выполнили все работы раньше запланированного срока, и сейчас «Голубая дорога» выглядит достойно.

Ранее сообщалось, в Карелии дорога особой прочности покрылась трещинами, не выдержав зимы.