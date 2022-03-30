В Карелии дорога особой прочности покрылась трещинами, не выдержав зимы

Отремонтированная в прошлом году дорога к дачному кооперативу Пингуба начала разваливаться, не продержавшись и года.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликованы фото автодороги на Заозерье.

«Отремонтированный в прошлом году по программе «Безопасные качественные дороги» участок автодороги Заозерье – Пиньгуба покрылся трещинами», - сообщается в соцсети.

На фото запечатлено, как асфальтовое покрытие начало разрушаться.

Ранее Минтранс сообщал, что в Карелии появилась дорога особой прочности, потому что при ее создании была использована специальная асфальтобетонная смесь.