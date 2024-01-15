Город в Карелии рискует остаться полностью без общественного транспорта

Из Суоярви уходит единственный перевозчик на городских и междугородних маршрутах.

Информация о том, что предприниматель Андрей Воробьев завершает деятельность в части внутригородских перевозок, поздно вечером 15 января появилась в паблике, принадлежащем ИП. Для горожан это стало шоком. Воробьев — единственный перевозчик, доставляющий суоярвцев по маршрутам и в границах города, и по междугородним.

Причиной прекращения перевозок стала инициатива подрядчика. Между тем, горожане задались, помимо того, как теперь попадать куда угодно, еще одним резонным вопросом: разве перевозчик имеет право просто так отказаться от взятых на себя обязательств?

Однако источники, близкие к предпринимателю, говорят о двух серьезных причинах его ухода из бизнеса. Первая, и самая очевидная: по словам бизнесмена, ему просто не на чем будет возить людей. Нет и водителей для маршрутов.

Почему сложилась такая ситуация и какой выход из нее можно найти, читайте в статье «Столицы на Онего».