Горожане попросили врио мэра Петрозаводска установить лежачих полицейских и дорожные знаки на одной из улиц

Жители одного из районов Петрозаводска не чувствуют себя в безопасности, так как вынуждены ходить по дороге из-за отсутствия тротуара.

Свое обращение к исполняющей обязанности главы карельской столицы горожане, проживающие на в домах на улице Сорокской, разместили в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Петрозаводчане обеспокоены увеличившейся интенсивностью движения автотранспорта и несоблюдением водителями скоростного режима на участке улицы Сорокская — она не оборудована пешеходным тротуаром и является единственным путём передвижение для пешеходов к социальным объектам, отметили авторы обращения к Инне Колыхматовой.

Улица Сорокская с одной стороны, по обочине, ограждена бетонным забором, а с другой стороны стоят многоэтажные дома, уточнили в заявлении. Поэтому пешеходы не чувствуют себя в безопасности, когда идут фактически по дороге на улице Сорокской.

«В районе домов № 5 — № 7 просим Вас установить искусственные дорожные неровности, то есть лежачих полицейских для обеспечения безопасности пешеходов (согласно ГОСТу), переходящих дорогу на этом участке к детскому саду № 34, учебному заведению и к поликлиннике», — отметили горожане в обращении.

Искусственные дорожные неровности, по мнению петрозаводчан, обеспечат снижение скорости автомашин и обезопасят пешеходов, которые вынуждены передвигаться по проезжей части в отсутствие другой возможности.

В дополнение к лежачим полицейским горожане попросили установить соответствующие дорожные знаки и нанести дорожную разметку.





