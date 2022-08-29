Госавтоинспекция опубликовала кадры наезда машины на подростка в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии ведется поиск очевидцев автомобильного наезда на подростка, который попал под машину в свой день рождения.

ГИБДД Петрозаводска опубликовала в соцсети видео, на котором видно, как автомобиль сбивает юного пешехода. Там же размещено фото машины, водителя которой подозревают в совершении наезда.

В Петрозаводске 3 сентября в 15.13 в районе дома № 37 по проспекту Ленина неустановленный водитель сбил несовершеннолетнего, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

15-летний подросток получил травмы, ему назначено лечение. Водитель место аварии покинул, в Госавтоинспекцию не сообщил. Ранее сообщалось, что ребенок попал под колеса в свой день рождения.

По предварительным данным, наезд совершен женщиной — водителем на автомобиле «Lada Kalina». Автомобиль двигался по проспекту Ленина в сторону площади Гагарина.

«Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Всех, кто располагает какой — либо информацией, просим сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900», — сообщили в ГИБДД.

Момент наезда на подростка зафиксировала камера компании «Сампо.ру».