В Петрозаводске разыскивают водителя, сбившего ребенка в центре города

Неизвестный водитель сбил подростка в день его рождения.
Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в дежурную группу ГИБДД поступила информация о подростке, которого сбил неизвестный водитель в центре города.
Как выяснилось, 3 сентября в 15.13 в районе дома № 37 по проспекту Ленина неустановленный водитель сбил подростка, которому как раз в этот день исполнилось 15 лет. Водитель скрылся с места происшествия, не сообщив об этом в ГИБДД.
Подросток в результате ДТП получил травмы, ему было назначено лечение.
По предварительным данным, ДТП совершила женщина-водитель за рулем автомобиля Ford. Автомобиль ехал по проспекту Ленина в сторону площади Гагарина. Обстоятельства происшествия выясняются.
Госавтоинспекция Петрозаводска просит всех, кто располагает какой — либо информацией, просим сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900.
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