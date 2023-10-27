Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей отказаться от поездок

Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей по возможности отказаться от поездок по городу из-за сложной обстановки на дорогах.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей по возможности отказаться от передвижения по городу на личном транспорте в связи с неблагоприятными погодными условиями и сложной обстановкой на дорогах.

Тех, кому необходимо выехать, автоинспекторы призывают быть предельно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также выбирать скорость в соответствии с реальным условия движения.

Ранее в республиканской ГИБДД предупредили об ухудшении видимости на дорогах.