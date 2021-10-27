Госавтоинспекция сообщила подробности перекрытия дороги из-за ЧП с фурой в Карелии

В ГИБДД рассказали, что фура не смогла подняться в гору и заблокировала местную дорогу.

Большегрузный автомобиль не смог заехать в горку и перекрыл дорогу на Нильмогубу. Об этом «Столице на Онего» рассказали в ГИБДД.

Ранее Минтранс республики сообщал, что большегруз перекрыл проезд по автодороге «Кола» — Нильмозеро — Нильмогуба».

В Госавтоинспекции пояснили, что в действительности фура перекрыла региональную трассу в сторону Нильмогубы. В течение получаса фуру обещают вытащить грейдером.