Участок трассы «Кола» перекрыт после ДТП с большегрузом

Заблокировано движение транспорта на автодороге «Кола» - Нильмозеро - Нильмогуба, информирует Минтранс Карелии.

Движение на дороге «Кола» — Нильмозеро — Нильмогуба перекрыто. На 16-м километре трассы произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Минтранс Карелии.

«Большегруз перекрыл проезд по автодороге «Кола» - Нильмозеро – Нильмогуба». Движение транспорта заблокировано в результате ДТП. По информации перевозчика, авария произошла ориентировочно на 16-м километре трассы», — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что число погибших на дорогах Карелии выросло при снижении количества ДТП.