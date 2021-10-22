Число погибших на дорогах Карелии выросло при снижении количества ДТП

В Карелии за 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 40 ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщили в МВД республики.

«Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом, стали: превышение установленной скорости движения, несоответствие скорости дорожным условиям, нарушение правил очередности проезда, обгон и выезд на полосу встречного движения, выбор дистанции, а также неблагоприятное состояние дорог», — говорится в сообщении.

Самыми аварийными оказались участки дорог на территории Пряжинского, Прионежского и Олонецкого районов, а также Петрозаводска.

По данным МВД увеличение числа погибших произошло при снижении количества ДТП.