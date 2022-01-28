Госавтоинспекция сообщила подробности столкновения большегрузов на севере Карелии

Стали известны детали ДТП с участием двух грузовиков, которое произошло в Кемском районе.

ДТП произошло в пятницу, 28 января, в Кемском районе. Автомобили столкнулись в 9 часов 42 минуты на 859 км. + 312 м. федеральной автодороги «Кола». Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

36-летний житель Ленинградской области на грузовом автомобиле «Isuzu» допустил неуправляемый занос и столкнулся со встречным грузовиком «Iveco Stralis».

В результате ДТП был травмирован 38-летний водитель «Iveco», житель Санкт-Петербурга. Мужчина госпитализирован.

Ранее были опубликованы фото с места происшествия.