Гость Карелии вышел из отеля, сломав дверь

В Карелии патрули Росгвардии задержали двух нарушителей, сообщили в ведомстве.

Во вторник, 25 октября, группы задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны дважды за сутки выезжали на охраняемые объекты.

В первом случае тревожная кнопка была нажата в торговом заведении — там 21-летний гражданин был замечен за хищением средств личной гигиены стоимостью около 2 тысяч рублей.

А позже, ближе к полуночи, помощь росгвардейцев потребовалась представителям отеля. Неизвестный гражданин повредил дверь. Ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Нарушителем оказался 41-летний уроженец Республики Башкортостан. Сотрудники Росгвардии доставили задержанных в отделения полиции.

Ранее сообщалось, что через разбитую дверь вышли посетитель бизнес-центра и участник торжества в гостинице.