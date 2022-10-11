Гость покинул торжество в Петрозаводске, разбив ногою дверь

В столице Карелии дважды за ночь гости ушли через разбитую дверь, чем привлекли внимание охранников, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

На днях ночью в одной из гостиниц Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. Наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по указанному адресу и со слов сотрудника охраны установил, что неизвестный гражданин, выходя из здания через центральный вход, ударом ноги разбил дверь.

Позже было установлено, что хулиган был в гостинице на торжественном мероприятии. Вся информация была передана следственно-оперативной группе. Примерный ущерб составил около 60 тысяч рублей.

Аналогичный инцидент произошел спустя несколько часов в городском бизнес-центре, где 22-летний местный житель разбил входную дверь.

Юношу передали полиции для дальнейшего разбирательства.