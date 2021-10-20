Грабитель забрал мобильник за 100 тысяч рублей у доверчивой жительницы Петрозаводска

Горожанка дала мобильный телефон незнакомцу, чтобы тот смог с него позвонить, однако мужчина оказался грабителем.

Следователи полиции Петрозаводска возбудили уголовное дело по статье «Грабёж, совершённый с угрозой применения насилия, не опасного для жизни или здоровья». Фигурантом стал 23-летний ранее судимый житель карельской столицы. По версии полиции, он причастен к открытому хищению имущества, принадлежащего 21-летней горожанке.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы в начале октября. Она сообщила, что в микрорайоне Голиковка к ней подошёл прохожий. Он пояснил, что его гаджет разрядился и попросил горожанку телефон, чтобы сделать срочный звонок. Девушка отнеслась к ситуации с пониманием. Незнакомец, заполучив устройство, убрал его в карман куртки. Петрозаводчанка попросила отдать мобильный. Однако злоумышленник пригрозил ей расправой и скрылся. Причинённый материальный ущерб составил 100 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Он дал признательные показания и рассказал, что сбыл похищенное, а вырученные деньги потратил. Расследование уголовного дела продолжается. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, как рецидивист вынес из магазина в Петрозаводске дорогие духи, ударив женщину-продавца.