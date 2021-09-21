Рецидивист вынес из магазина в Петрозаводске дорогие духи, ударив женщину-продавца

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске раскрыли грабеж в одном из магазинов города, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о том, что в сетевом магазине города неизвестный похитил духи. На месте происшествия стражи порядка выяснили, что один из посетителей взял товар стоимостью более 3 тысяч рублей с витрины и, не оплатив его, стал уходить. Продавец попыталась остановить его, но мужчина, ударив работницу по лицу, убежал.

Благодаря записям камеры наблюдения, установленной в зале, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний неоднократно судимый петрозаводчанин.

Мужчина дал признательные показания. Он рассказал правоохранителям, что духи продал, а вырученные за них деньги потратил.

По статье «грабеж» возбуждено и расследуется уголовное дело. В настоящее время фигурант заключен под стражу.