Град-ледопад уничтожил урожай в деревне Карелии (ФОТО)

В Кондопожском районе крупный град погубил все посадки на приусадебных участках.

В субботу, 23 июля, в деревне Белая гора прошел град-ледопад, который крушил все на своем пути. О последствиях выпавших осадков местные жители рассказали в паблике «Клуб друзей Кондопоги».

«Минут 20 град падал стеной, да с сильным ветром. Страшно было, у соседей улетела теплица! На машине остались вмятины!», — пишут в паблике.

«Всё поломало: лук, картошку, огурцы, кабачки, тыкву, свёклу, яблони, смородину, все цветы — как будто подстригло! Пробило до дыр теплицу, сайдинг на доме. А еще наши мужчины перекрывали крышу — лист железа всмятку. Такого ужаса я ещё не видела! За две недели до Ильина дня Илья Пророк на колеснице проехал! Ничего себе покатался!», — поделились очевидцы.

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