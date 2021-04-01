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Градообразующее предприятие райцентра Карелии страдает от кадрового голода

Новости. Экономика
09:50, 02 Апреля 2021
фото: ГТРК "Карелия"
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ООО "Карельская фанера" - градообразующее предприятие Лахденпохьи - получит от властей Карелии все виды поддержки, в том числе, для решения кадровой проблемы.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев после визита на предприятие.

"Прежде всего предприятие остро нуждается в привлечении специалистов… Поэтому, мы будем работать совместно с Управлением труда и занятости по решению данного вопроса", - написал министр на своей странице Вконтакте.

На официальном сайте Минэкономразвития опубликован список вакансий, открытых на предприятии.

Кого зовут на работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2021-04-02 10:37:33
Чиновников обещают сократить на 25%, так что министру не надо и службу беспокоить. Пусть направит освободившихся чиновников на производство.
бюджет
2021-04-02 10:27:55
Любой голод ликвидируется адекватной зарплатой, благодаря которой можно: решить проблемы жилья, отдыха, лечения, обучения, воспитания и рождения детей, ну и далее по списку.
Беня
2021-04-02 10:53:07
бюджет, точно :)
Гость
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