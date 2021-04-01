Градообразующее предприятие райцентра Карелии страдает от кадрового голода

ООО "Карельская фанера" - градообразующее предприятие Лахденпохьи - получит от властей Карелии все виды поддержки, в том числе, для решения кадровой проблемы.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев после визита на предприятие.

"Прежде всего предприятие остро нуждается в привлечении специалистов… Поэтому, мы будем работать совместно с Управлением труда и занятости по решению данного вопроса", - написал министр на своей странице Вконтакте.

На официальном сайте Минэкономразвития опубликован список вакансий, открытых на предприятии.

Кого зовут на работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".