Узнали, какие специальности на рынке труда Карелии будут наиболее востребованы в этом году

С руководителем управления труда и занятости Карелии Еленой Фроловой «Столица на Онего» поговорила о самых востребованных профессиях.

По словам Елены Фроловой, перспективная потребность в квалифицированных кадрах на 2024–2028 годы составит более 36 тысяч человек, на следующий год — более восьми тысяч человек. Увеличится потребность в специалистах для обрабатывающих производств, добыче полезных ископаемых, так как значимость данных отраслей для экономики республики постоянно растет.



«Наиболее востребованы электромонтеры, сварщики, операторы бумагоделательных машин, судостроители, специалисты в обрабатывающих производствах, добыче камня. Кадровую потребность заявили ключевые работодатели региона, в том числе ООО Литейный завод «Петрозаводскмаш», Онежский судостроительно-судоремонтный завод, АО «Карельский окатыш», — отметила Фролова.



О том, на какие зарплаты могут рассчитывать в регионе инженеры и рабочие - читайте в нашем материале.