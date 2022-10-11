Грузовик после ДТП с тягачом рассыпал бетонные блоки по кольцу в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух большегрузных автомобилей произошло на Кукковском кольце в Петрозаводске.
В четверг, 10 ноября, в 17.24 на пересечении Комсомольского и Карельского проспектов в Петрозаводске столкнулись два грузовика. Об этом сообщает портал «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Грузовой бортовой автомобиль с манипулятором и седельный тягач с полуприцепом съезжали с перекрестка с круговым движением на Карельский проспект в сторону Древлянки.
На повороте из кузова бортовой машины на проезжую часть высыпались газобетонные блоки, полностью заблокировав левую полосу движения. Двигавшийся следом тягач врезался в препятствие.
Видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП. Про пострадавших пока информации нет.
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