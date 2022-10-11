Грузовик после ДТП с тягачом рассыпал бетонные блоки по кольцу в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух большегрузных автомобилей произошло на Кукковском кольце в Петрозаводске.

В четверг, 10 ноября, в 17.24 на пересечении Комсомольского и Карельского проспектов в Петрозаводске столкнулись два грузовика. Об этом сообщает портал «ДТП Петрозаводска и Карелии».



Грузовой бортовой автомобиль с манипулятором и седельный тягач с полуприцепом съезжали с перекрестка с круговым движением на Карельский проспект в сторону Древлянки.