Большой 20-тонный грузовик в сопровождении родственниц бойцов из нашего региона выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции.

Грузовик с теплыми вещами и посылками для карельских бойцов отправили в зону СВО, сообщили в пресс-службе главы Карелии 13 ноября. Общественники республики закупили зимнюю одежду, волонтеры собрали необходимые для военнослужащих вещи, а одна из организаций Петрозаводска предоставила крупную партию продуктов питания,

Большой 20-тонный грузовик в сопровождении родственниц бойцов из нашего региона выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции. Погрузку организовали на площади Кирова в Петрозаводске.

Отправили землякам теплые вещи, которые на собранные фондом «Все для Победы!» средства закупило региональное отделение общественного движения «Народный фронт «За Россию». Бойцам послали термобелье, зимние шапки, перчатки и носки. Родственники военнослужащих из Карелии и жители республики через пункт сбора отправили маскировочные сети, теплые одеяла, медикаменты, инвалидную коляску. Большую партию продуктов предоставила одна из организаций Петрозаводска. Кроме того, бойцам отправили корреспонденцию — столичные и районные газеты.

«Сегодня мы в очередной раз отправляем гуманитарную помощь нашим ребятам. Груз собран по заявке военнослужащих. Он предназначен бойцам из 1427-го полка. Мы закупили 285 комплектов термобелья, 1 300 пар носков, 415 флисовых шапок. Плюс к этому с пункта сбора гуманитарной помощи мы отправляем медикаменты, одеяла, средства гигиены, обувь и другие необходимые вещи», — рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Карелии Анна Лопаткина.

По ее словам, это не первая закупка регионального сбора: ранее закупали автозапчасти для мобилизованных полка 1428. «Мы ведем работу не только по сбору, ремонтируем автотранспорт — готовим машины, которые получаем от государственных органов и предприятий для отправки в зону СВО», — добавила Анна.

Загрузили в машину и адресные посылки от родственников. Сбор и автомобиль организовало карельское сообщество «ПО ZOVУ СЕРДЦА».

«Это первая наша настолько масштабная отправка помощи от нашей активной группы «ПО ZOVУ СЕРДЦА», которая состоит из родственников мобилизованных. Мы очень рады, что при поддержке «Народного фронта» справились с такой тяжелой задачей, — рассказала сестра мобилизованного Алина Дорофеева. По ее словам, основную часть груза составляют теплые вещи — одежда и обувь, поскольку начался сезон дождей.

Отдельно Алина поблагодарила за помощь водителей, которые недавно присоединились к сообществу и выразили готовность в помощи с доставкой грузов. Машину девушка решила сопровождать лично до конечного пункта назначения.

«Мы сопровождаем каждую машину и передаем груз лично в руки. Отправляемся «за ленточку», — поделилась Алина.