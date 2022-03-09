Грузовой фургон проехал по тротуару, разгоняя прохожих в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии грузовой фургон пересек разделительный газон по тротуару, где в этот момент находились пещеходы.

Маневр зафиксировала уличная камера видеонаблюдения компании «Ситилинк». Видеозапись появилась в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

Автомобиль двигался по Лососинскому шоссе, остановился у светофора, выехал на тротуар и пешеходный переход, после чего «нырнул» во двор. Очевидцы утверждают, что на въезде во двор стоит знак «кирпич».