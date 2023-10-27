Автомобиль, попавший в страшную аварию в центре Петрозаводска, перед этим мог нарушить правила

Иномарка летела в сторону центра по улице «Правды».

Камера внешнего видеонаблюдения компании «Ситилинк» зафиксировала момент, когда один из возможных участников аварии на улице «Правды», легковой автомобиль, подъезжал к месту ДТП.

Судя по видео, перед тем, как проехать перекресток, водитель легковушки нарушил правила, стартовав прямо с полосы, где был разрешен лишь поворот налево.

Все произошло непосредственно перед аварией, в 22.12 вечера 31 октября.

Напомним, страшная авария произошла на улице «Правды» в Петрозаводске, там столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Как минимум один человек погиб, несколько получили травмы различной степени тяжести, за жизни двоих продолжают биться врачи.