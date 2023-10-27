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Один человек погиб и пять получили травмы в жестком ДТП с автобусом в центре Петрозаводска
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Стало известно число пострадавших в страшной аварии с автобусом в Петрозаводске

Новости. Общество
10:11, 01 Ноября 2023
фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии / VK

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Один из пострадавших погиб в машине скорой помощи.

Глава Минздрава республики Михаил Охлопков сообщил об общем количестве пострадавших в страшной аварии на улице «Правды» в Петрозаводске.

По данным министра, в РБ СЭИП (БСМП) было направлено 4 человека. Младшему из пациентов было 15 лет.

Два человека на данный момент находятся в отделении ИТАР, их состояние характеризуется как тяжелое, стабильное. Еще двоим была оказана помощь на на уровне приемного отделения, их отпустили домой.

Остальным 11 пострадавшим помощь оказали на месте.

Еще один пострадавший, 2003 года рождения, погиб в машине скорой помощи.

В пабликах Петрозаводска появились фото страшной аварии. На них видно, как искорежена легковушка. Между тем, серьезно поврежден и автобус.

Напомним, авария с участием Hyundai Solaris и автобуса произошла в Петрозаводске вечера, 31 октября, около 22.20. Легковушка врезалась в автобус в районе остановки общественного транспорта возле дома № 6 по улице «Правды».

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