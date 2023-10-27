Один человек погиб и пять получили травмы в жестком ДТП с автобусом в центре Петрозаводска

Трагедия произошла на улице «Правды» вечером 31 октября.

По данным МВД Карелии, в аварии, произошедшей накануне вечером в Петрозаводске, один человек погиб и пять — получили травмы.



В настоящее время известно, что около 22:40 водитель Hyundai Solaris при движении по улице «Правды» не справился с управлением и врезался в автобус.



Погиб 20-летний пассажир иномарки, который находился на заднем правом сидении.



В БСМП с травмами различной степени тяжести доставлены: 22-летний водитель и двое пассажиров легковушки, а также двое пассажиров автобуса.



По факту ДТП проводится проверка, рассказали в МВД республики.