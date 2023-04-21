Хирург рассказал об обязательной гигиене небольшой части тела

Специалист объяснил, зачем надо обязательно мыть пупок.

Когда мы принимаем душ, то тщательно проводим мочалкой по спине, рукам, ногам, туловищу. Кажется, что этого точно достаточно — все тело чистое, можно выключать воду. Но многие забывают про одну маленькую деталь — пупок. О том, почему важно уделать ему внимание, специалист рассказал изданию «ДокторПитер».

По словам хирурга Карана Раджана, его пациенты признавались, что вообще никогда не трогают пупок. Или делают это крайне редко, когда есть острая необходимость. Но на самом деле пупок, как и любая другая часть тела, нуждается в постоянной гигиене.

Из-за специфической формы пупка в нем скапливаются волосы, жир, грязь, клетки кожи и частички ткани.

«Когда в пупке скапливается слишком много лишнего, то у человека может образоваться пупочный камень. Это провоцирует воспаление, или омфалит», — говорит хирург.

Во-первых, из-за воспаления может появиться специфический запах. Это просто неприятно. Во-вторых, омфалит грозит риском инфекции. Самое неприятное осложнение — это абсцесс, когда пупочный камень превратится в гнойное образование. Здесь без помощи хирурга точно не обойтись.

В группе риска люди с избыточной массой тела или густым волосяным покровом. У них омфалит менее заметен.

Чтобы поддерживать гигиену пупка, достаточно мыть эту часть тела с мылом, промывая пальцем с подстриженным ногтем.

«Если пупок очень глубокий, можно использовать мокрый ватный диск, так я чищу людям пупки во время операций. Средств на спиртовой основе лучше избегать, они сушат кожу и приводят к покраснениям», — заключил хирург.