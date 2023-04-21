Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
Скальная порода станет надежным фундаментом для нового жилого комплекса «Флотилия» (ФОТО)
Сегодня 17:00

Хирург рассказал об обязательной гигиене небольшой части тела

Новости. Общество
22:00, 27 Июня 2023
фото: © news.rambler.ru

Новости партнеров

Специалист объяснил, зачем надо обязательно мыть пупок.

Когда мы принимаем душ, то тщательно проводим мочалкой по спине, рукам, ногам, туловищу. Кажется, что этого точно достаточно — все тело чистое, можно выключать воду. Но многие забывают про одну маленькую деталь — пупок. О том, почему важно уделать ему внимание, специалист рассказал изданию «ДокторПитер».

По словам хирурга Карана Раджана, его пациенты признавались, что вообще никогда не трогают пупок. Или делают это крайне редко, когда есть острая необходимость. Но на самом деле пупок, как и любая другая часть тела, нуждается в постоянной гигиене.

Из-за специфической формы пупка в нем скапливаются волосы, жир, грязь, клетки кожи и частички ткани.

«Когда в пупке скапливается слишком много лишнего, то у человека может образоваться пупочный камень. Это провоцирует воспаление, или омфалит», — говорит хирург.

Во-первых, из-за воспаления может появиться специфический запах. Это просто неприятно. Во-вторых, омфалит грозит риском инфекции. Самое неприятное осложнение — это абсцесс, когда пупочный камень превратится в гнойное образование. Здесь без помощи хирурга точно не обойтись.

В группе риска люди с избыточной массой тела или густым волосяным покровом. У них омфалит менее заметен.

Чтобы поддерживать гигиену пупка, достаточно мыть эту часть тела с мылом, промывая пальцем с подстриженным ногтем.

«Если пупок очень глубокий, можно использовать мокрый ватный диск, так я чищу людям пупки во время операций. Средств на спиртовой основе лучше избегать, они сушат кожу и приводят к покраснениям», — заключил хирург.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2023, 15:27
На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад
20.06.2023, 08:20
Десятки людей голышом забегают в Ладожское озеро, устремляя руки к небу
22.06.2023, 08:48
Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз
24.06.2023, 11:04
Любарский призвал жителей Петрозаводска к бдительности и осторожности
23.06.2023, 08:30
«Мы уже никогда в прежней стране жить не будем» — глава Петрозаводска объяснил, почему идет на СВО
20.06.2023, 10:24
Стало известно, кто будет управлять Петрозаводском вместо Владимира Любарского

Аналитика

Сегодня 07:40
Обществоведение
Господдержка - не частное дело
Правительство Карелии более трех лет в ФАС России и арбитражных судах трех инстанций доказывало частным совхозам, что имеет право поддерживать государственных сельхозпроизводителей. Все суды выиграны.
Рядовой Любарский
23.06.2023 08:00
История спасения: как в Карелии помогают справиться с наркоманией
19.06.2023 13:00
Дина Чечкаускис: «Сомнений в правильности выбора не было»
18.06.2023 10:58
Кто защитит Ладогу и Онего от грязных вод
07.06.2023 22:00
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан
26.05.2023 07:15
Крикнуть хочется целому миру – в августе едем в новую квартиру!
25.05.2023 17:03
Максимальный охват. Медиахолдинг «Столицы на Онего» бьёт рекорды посещаемости
23.05.2023 10:00
Вся аналитика

Чтиво

13.06.2023 10:15
Без политики
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
Об особенностях волонтерского движения разговор с больничным клоуном, основателем «Клоунотерапии» Ириной Воскресенской.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.