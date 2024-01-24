Назван продукт, вызывающий рак органов ЖКТ

Хирург назвал один продукт, который способен вызвать онкологические заболевания у всех органов ЖКТ.

Водка является канцерогеном и вызывает мутации в клетках тканей, чаще всего контактирующих с алкоголем, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он подчеркнул, что крепкое спиртное провоцирует рост раковых опухолей во всех органах ЖКТ и половой системы.

Водка — канцероген. Она вызывает мутации в клетках тканей, чаще всего контактирующих с патогеном. Повышается риск онкологии желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода, всех органов ЖКТ. Также из-за изменения гормонального фона у алкоголиков чаще возникает рак половых органов, — добавил Умнов.

Ранее нарколог-психиатр Алексей Казанцев рассказал, что злоупотребление энергетическими напитками смертельно опасно для детского здоровья из-за их воздействия на сердечно-сосудистую систему. Он пояснил, что такие напитки содержат адреналин и таурин, которые увеличивают чистоту сердечных сокращений, могут вызвать резкое повышение или понижение давления, что особенно опасно для растущего и неокрепшего организма.