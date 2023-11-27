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Врачи назвали 4 главных фактора, повышающих риск развития рака

Новости. Общество
00:10, 29 Ноября 2023
фото: © jcomp / Freepik

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Онкологи перечислили основные факторы риска и объяснили, какие виды рака проще всего предотвратить.

Развитие рака провоцируют болезни, курение, ожирение и несколько других факторов, предупредил онколог Антон Барчук. Его слова о том, что повышает риск развития этого смертельно опасного заболевания, приводит Лента.ру со ссылкой на агентство РИА Новости.

В научной работе, одним из авторов которой стал Барчук, онкологи утверждают, что некоторые виды рака можно предотвратить. По их словам, существует четыре главных фактора, значительно увеличивающих вероятность возникновения онкологических заболеваний. Это курение, злоупотребление алкоголем, ожирение и папилломавирусы человека, назвали ученые.

Специалисты отметили, что женщины больше подвержены раку из-за ожирения и папилломавируса, а мужчины — из-за курения и алкоголя. При этом ученые предупредили, что в зоне риска находятся и молодые люди. Объясняется это тем, что крайне канцерогенные папилломавирусы поражают сексуально активных людей.

Директор крупнейшей в мире независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK Йен Уолкер убежден, что миллионы жизней, которые уносит рак, можно спасти. По его мнению, наибольший эффект даст отказ от курения.

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