В мире отмечается рост количества онкологических заболеваний у людей до 50 лет, значительная часть их приходится на молодежь.

Как в своем телеграм-канале «Антидот Охлопкова» сообщил министр здравоохранения Карелии, аериканские ученые провели исследование, результаты которого шокируют: в мире отмечается рост количества онкологических заболеваний у людей до 50 лет, значительная часть их приходится на молодежь. То есть, рак стал «моложе». Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование в журнале BMJ Oncology.



В самих США количество диагностированных случаев онкологии выросло за 20 лет на 12,8%. В России ежегодно регистрируется более 600 тысяч новых случаев онкологических заболеваний.



«В чем причина такого роста онкозаболеваний и „омоложения“ рака? Точно сказать пока нельзя. Возможно, на развитие онкопатологий влияет окружающая среда, изменение климата, лекарства, малоподвижный образ жизни, ожирение, микропластик и что-то еще», — отметил министр.



Самыми массовыми видами стали рак молочной железы, предстательной железы и толстой кишки. Еще недавно самым распространенным раком был рак легкого, написал Михаил Охлопков.