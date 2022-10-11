Хоккеисты «СКА-Карелии» одержали первую домашнюю победу

Команда из Кондопоги со счетом 3-2 победила соперника на чемпионате Молодежной хоккейной лиги.
Как рассказали в Минспорта Карелии, команда «СКА-Карелия» 17 ноября одержала победу со счетом 3-2 в домашнем матче с соперником «Академия Михайлова Юниор».
Обе команды в нынешнем году дебютировали на Чемпионате Молодежной хоккейной лиги.
Эта победа оказалась первой у «СКА-Карелия» в нынешнем сезоне, одержанной дома, в Карелии.
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