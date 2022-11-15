Хоккейный клуб «СКА-Карелия» проиграл в пятом матче подряд

В субботу, 10 декабря, сильнее команды из Карелии оказался подмосковный «Атлант».

В чемпионате МХЛ хоккейный клуб из Кондопоги «СКА-Карелия» завершил двухматчевый выезд в город Мытищи со счетом 0:8. Первая и вторая встречи с местным «Атлантом» закончились с одинаковым счетом 4:0 в пользу хозяев.



Как сообщается в официальном паблике «МХК «СКА-Карелия», последние пять матчей завершились для нашего клуба с общим счетом 6:19.



Впереди у команды из Карелии домашние игры: 13 и 15 декабря в Кондопоге состоятся встречи с МХК «Алмаз» (Череповец) и «Локо» (Ярославль). Обе встречи стартуют в Ледовом дворце в 19.00.



Напомним, первый домашний матч в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона 2022/20235 для клуба из Кондопоги прошел 5 сентября. Команда государственного училища олимпийского резерва встретилась на льду с МХК «СКА-Варяги».