Хоккейный клуб «СКА-Карелия» проиграл в пятом матче подряд

В субботу, 10 декабря, сильнее команды из Карелии оказался подмосковный «Атлант».
В чемпионате МХЛ хоккейный клуб из Кондопоги «СКА-Карелия» завершил двухматчевый выезд в город Мытищи со счетом 0:8. Первая и вторая встречи с местным «Атлантом» закончились с одинаковым счетом 4:0 в пользу хозяев.
Как сообщается в официальном паблике «МХК «СКА-Карелия», последние пять матчей завершились для нашего клуба с общим счетом 6:19.
Впереди у команды из Карелии домашние игры: 13 и 15 декабря в Кондопоге состоятся встречи с МХК «Алмаз» (Череповец) и «Локо» (Ярославль). Обе встречи стартуют в Ледовом дворце в 19.00.
Напомним, первый домашний матч в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги сезона 2022/20235 для клуба из Кондопоги прошел 5 сентября. Команда государственного училища олимпийского резерва встретилась на льду с МХК «СКА-Варяги».
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