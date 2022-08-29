Молодёжная хоккейная команда «СКА-Карелия» открывает дебютный сезон в МХЛ

Команда Государственного училища олимпийского резерва встретится на льду с МХК «СКА-Варяги», сообщили в Минспорта Карелии.

В понедельник, 5 сентября, в Ледовом дворце Кондопоги состоится первый домашний матч в рамках Чемпионата Молодёжной хоккейной лиги сезона 2022/2023. Команда Государственного училища олимпийского резерва встретится на льду с МХК «СКА-Варяги».

Матч-открытие посетит почётный гость — вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов.

Зрители смогут одними из первых услышать гимн команды, написать персональное пожелание игрокам, нарисовать плакаты поддержки, а юных болельщиков ждет аквагрим в стиле «СКА-Карелия».

Начало программы в 18:45, вход для зрителей свободный.

Подробная информация: https://vk.com/skakarelia.