«Идти по лесу страшно»: петрозаводчанка пожаловалась на водителя автобуса, отказавшегося ехать по маршруту

Жительница Петрозаводска рассказала, как водитель автобуса отказался ехать в ТИЗ «Усадьба» из-за плохой дороги.

В редакцию обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, как водитель автобуса №25 отказался 20 января ехать в ТИЗ «Усадьба» из-за плохой дороги, и ей пришлось 2 километра идти по лесу, чтобы добраться домой.

«Хочу рассказать про водителя 25-го маршрута, который 20 января просто отказался ехать в ТИЗ «Усадьба» по причине нехорошей дороги. Время было 17.37, уже темно, и идти по лесу 2 километра совсем одной страшно», - рассказала девушка и поинтересовалась, почему водители так поступают.

Ранее сообщалось, что свершилось чудо: получено положительное заключение госэкспертизы, и администрацией официально принята проектная документация по объекту «Строительство автомобильной дороги проезд Тидена (от Вытегорского шоссе до продления пр.Комсомольского) в Петрозаводске». Осталось дождаться финансирования.