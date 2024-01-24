Игорь Зубарев: Арктическая ипотека станет для жителей Карелии еще доступнее

Ипотечные кредиты для регионов из Арктической зоны планируют сделать максимально доступными, изменив критерии по предельной цене квадратного метра жилья.

Арктической ипотекой, которая с 2023 года выдается в семи регионах, включая Карелию, смогут воспользоваться еще больше россиян. Сейчас кредит по ставке до 2 процентов годовых получают на срок до 20 лет при наличии первоначального взноса в размере от 20 процентов стоимости жилья. Но министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики вместе с Минстроем РФ работают над изменением критериев предельной цены квадратного метра, рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев после «правительственного часа» в Совете Федерации на тему «О ходе реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года».

«Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков пообещал «донастроить критерии по предельной цене квадратного метра, чтобы обеспечить максимальную доступность кредитов и при этом не перегреть рынок». В Карелии, где в арктическую зону входят Лоухский, Кемский, Калевальский районы, Сегежский и Беломорский округа и Костомукша, заинтересованы в развитии льготных программ. Люди готовы брать арктическую ипотеку. Неслучайно, что семья из Сегежи одной из первых в стране воспользовалась этим кредитом. С чем Анатолия и Анастасию Шиловых и поздравил президент России. Но как справедливо заметили сенаторы в ходе «правительственного часа», сегодня в первую очередь необходимо повысить качество жизни людей, проживающих на территории Арктики. Без строительства нового жилья и соцобъектов, развития инфраструктуры, открытия новых предприятий людей в арктической зоне не удержать», - считает Игорь Зубарев.

Парламентарий отметил, что Карелия старается не упускать возможностей, которые сегодня дает федеральный центр для развития арктических территорий. Так, уже 70 резидентов Арктики реализуют в республике свои инвестиционные проекты. Они вложили в свои проекты более 17 млрд рублей, создали 750 рабочих мест. Кроме того, за счет федеральных средств строится детский сад в Калевале и модернизируется инфраструктура лыжно-биатлонных стадиона и трасс в Костомукше.

«Мы не оставляем надежд, что сумеем добиться строительства федерального детского лагеря в Карелии. Вопрос возведения новых детских оздоровительных центров также поднимался на «правительственном часе» с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики. В министерстве образования и спорта Карелии заявляли о планах создать лагерь круглогодичного центра детского отдыха на озере Контокки в Костомукше в рамках государственно-частного партнерства с использованием механизма «Арктическая концессия», где часть расходов компенсируется за счет средств федерального бюджета», - напомнил сенатор.