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Игорь Зубарев: «Большинство россиян накануне выборов поддерживает своего президента»

Новости. Политика
11:41, 18 Декабря 2023
фото: партия "Единая Россия"

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Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал единогласное решение «Единой России» поддержать Владимира Путина на президентских выборах.

В минувшее воскресенье, 17 декабря, «Единая Россия» на XXI Съезде партии единогласно поддержала решение Владимира Путина о самовыдвижении на президентские выборы.  Участники съезда, среди которых был сенатор от Карелии Игорь Зубарев, уверены, что сегодня действующему главе государства действительно доверяет большинство жителей страны, с Владимиром Путиным связывают будущее сильной и независимой России.

«Уверен, большинство россиян накануне выборов поддерживает своего президента. И наша партия, лидером которой является Владимир Владимирович, сделает все, чтобы выборы были легитимными. Победа президента должна быть бесспорной», — отметил Игорь Зубарев.

В ходе съезда члены «Единой России» обсудили итоги своей работы организации, внесли изменения в партийный устав. Например, теперь введены обязательные партийные взносы. Кроме того, кандидатуры руководителей региональных исполкомов при назначении на должность будут рассматриваться только из числа членов партии.

Напомним, на съезде был избран новый состав Центральной контрольной комиссии партии. В него вошел Игорь Зубарев. Он будет контролировать деятельность партийных органов Краснодарском крае, Калининградской, Брянской, Воронежской, Калужской, Ярославской областях и в Республике Мордовия.

Выборы президента России пройдут в марте 2024 года. Впервые они будут многодневными и продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Владимир Путин 8 декабря объявил о планах участвовать в президентских выборах.

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