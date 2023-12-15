Представитель Карелии будет контролировать деятельность партии «Единая Россия» в семи регионах страны

Игорь Зубарев вошел в состав Центральной контрольной комиссии партии.

В это воскресенье, 17 декабря, в Москве проходит ХХI съезд партии «Единая Россия». Представители регионов обсудили результаты работы по народной программе «Единой России», позицию партии по ключевым вопросам жизни страны, а также приоритетные задачи на ближайший период.

Игорь Зубарев, сенатор от Республики Карелия, по решению съезда был включен в состав Центральной контрольной комиссии партии «Единая Россия», которую возглавляет депутат Госдумы России Ирина Яровая. В соответствии с принятым распределением регионов Игорь Зубарев будет контролировать деятельность партийных органов в семи российских регионах — Краснодарском крае, Калининградской, Брянской, Воронежской, Калужской, Ярославской областях и в Республике Мордовия.

Напомним, на ХХI съезде партии «Единая Россия» в Москве делегаты единогласно поддержали кандидатуру Владимира Путина на выборах Президента России. От Карелии в съезде, помимо сенатора Игоря Зубарева, приняли участие Глава Карелии Артур Парфенчиков, секретарь Карельского регионального отделения «Единой России», председатель Заксобрания Элиссан Шандалович, руководитель регионального исполкома «Единой России» Артём Валюк и секретарь первичного отделения «Ильинское № 2» Марина Стафеева, а также депутат Государственной Думы Валентина Пивненко.