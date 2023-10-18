Игорь Зубарев: Изменения в законе о налогах помогут в решении проблемы дефицита кадров в Карелии

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал поправки в региональном законе о налогах.

На сессии Законодательного собрания Карелии 19 октября депутаты одобрили поправки в региональный закон о налогах. Согласно документу, предприятия, которые вкладывают средства в обучение сотрудников и развитие материально-технической базы средних учреждений профессионального образования, смогут получать вычет по налогу на прибыль, рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Как отметил парламентарий, нововведения нацелены на решение проблемы дефицита кадров, которая в ближайшее время может стать одним из сдерживающих факторов развития экономики региона.

«Сегодня на 3400 безработных в Карелии приходится около восьми тысяч вакансий. Наши предприятия и организации сталкиваются с дефицитом кадров, преимущественно в области рабочих специальностей. Готовить кадры нам помогает федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого в республике уже создано три образовательно-производственных кластера по таким направлениям, как судостроение, машиностроение, металлургия и целлюлозно-бумажное производство. Но мы заинтересованы в том, чтобы колледжи и техникумы максимально взаимодействовали со своими потенциальными работодателями. Поэтому инициатива главы Карелии о поощрении предприятий, готовых вложить свои средства в обучение сотрудников, в создание мастерских и оснащении лабораторий учреждений среднего профессионального образования, была поддержана Законодательным собранием республики. Теперь эти затраты позволят организациям получить вычет по налогу на прибыль», - сказал Игорь Зубарев.

Сенатор напомнил, что в Карелии уже действуют дополнительные меры поддержки работодателей. Среди них - компенсация затрат на покупку или ипотечное строительство жилья для специалистов.

«В Карелии комплексно подходят к решению проблемы дефицита кадров», - уверен парламентарий.

Ранее Игорь Зубарев сообщал о том, что службы занятости будут помогать не только безработным.