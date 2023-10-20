Илон Маск согласился, что метро должно выглядеть, как станция рядом с Карелией

Богатейший человек мира оценил станция метро в Санкт-Петербурге.

Американскому бизнесмену Илону Маску понравилась станция метро «Автово» в Петербурге. Как сообщает «Фонтанка», он не приезжал в город, Маск всего лишь увидел ролик про метрополитен в своей соцсети.

Пост про «Автово» появился в аккаунте про мировую культуру. «Вот как должны выглядеть станции метро (Санкт-Петербург)», — гласит подпись к видео, на котором показаны знаменитые стеклянные колонны. Самым популярным комментарием стал эмоджи от Илона Маска, означающий стопроцентное согласие со сказанным.

Станция «Автово» входит в состав Кировско-Выборгской линии и расположена между «Кировским заводом» и «Ленинским проспектом». Открыта она была в ноябре 1955 года. В 2011-м «Автово» внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения, а издательство Guardian включило станцию в рейтинг красивейших станций мира.