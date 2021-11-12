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Инспекторы ГИБДД Карелии закрыли мотосезон пьяному байкеру без прав

Новости. Общество
10:31, 14 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция г. Пудож

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В Пудожском районе 48-летнему мотоциклисту грозит административный арест за пьяную езду по поселку.

Инцидент произошел в поселке Пяльма Пудожского района. Автоинспекторы отстранили от управления мотоциклом ИЖ 48-летнего мужчину, который не имеет водительских прав, и к тому же был с признаками опьянения. Об этом пишут в официальном паблике Госавтоинспекции Пудожа.

В ГИБДД напоминают, что за данное нарушение предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток (в случае, если административный арест не может быть применен в отношении нарушителя, ему предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, девять человеческих жизней в Карелии унесли аварии, спровоцированные пьяными водителями.

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