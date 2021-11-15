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Девять человеческих жизней в Карелии унесли аварии, спровоцированные пьяными водителями

Новости. Общество
08:20, 14 Декабря 2021
фото: © freepik

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В одном только Кондопожском районе в таких авариях погибли 3 человека – такую статистику приводит Госавтоинспекция Карелии.

С начала 2021 года автоинспекторы Карелии зафиксировали 2007 нарушений ПДД пьяными водителями. Повторно сели за руль 208 человек — за подобное предусмотрена уголовная ответственность. Пьяные водители совершили 62 дорожные аварии, в результате которых пострадали 82 человека. Девять участников «пьяных» ДТП погибли.

Наибольшее количество смертельных ДТП произошло в Кондопожском районе, где в 7 происшествиях погибли 3 человека и 5 пострадали.

Госавтоинспекция призывает водителей к трезвости, а неравнодушных жителей республики просит обо всех имеющихся фактах управления нетрезвыми водителями незамедлительно сообщать в полицию по телефонам 102 или 112.

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