Девять человеческих жизней в Карелии унесли аварии, спровоцированные пьяными водителями

В одном только Кондопожском районе в таких авариях погибли 3 человека – такую статистику приводит Госавтоинспекция Карелии.

С начала 2021 года автоинспекторы Карелии зафиксировали 2007 нарушений ПДД пьяными водителями. Повторно сели за руль 208 человек — за подобное предусмотрена уголовная ответственность. Пьяные водители совершили 62 дорожные аварии, в результате которых пострадали 82 человека. Девять участников «пьяных» ДТП погибли.

Наибольшее количество смертельных ДТП произошло в Кондопожском районе, где в 7 происшествиях погибли 3 человека и 5 пострадали.

Госавтоинспекция призывает водителей к трезвости, а неравнодушных жителей республики просит обо всех имеющихся фактах управления нетрезвыми водителями незамедлительно сообщать в полицию по телефонам 102 или 112.